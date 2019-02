Antisemitesch Gruppe wéi d'„Bastion sociale“, „Blood and Honour Hexagone“ an „Combat 18“ sollen opgeléist an en neit Gesetz geschafe ginn. Frankräich bräicht nei rout Linnen.



„Antisemitismus ass net e Problem vun de Judden, ma e Problem vun der Republik“, dat sot de Macron e Mëttwoch den Owend op enger Receptioun beim jüddeschen Daachverband Crif. Den Antisemitismus géing a Frankräich, Europa an aneren westlech Demokratien nees esou opliewe, wei zanter dem 2. Weltkrich net méi.



Als Konsequenz plangt de Macron fir d'éischt mol e Gesetz géint Haass am Internet a wëll sech do um däitsche Modell inspiréieren, wou d'Gesetz effizient a pragmatesch wär. Donieft soll et an Zukunft eng nei Definitioun vun „Antisemitismus“ ginn, wou och den Antizionismus dra fält. Domadder geet Frankräich op de Wee, deen déi Internationaler Allianz fir d'Holocaust-Gedenke fuerdert. Den Antizionismus schwätzt jo Israel d'Recht of fir z'existéieren.