Zu Dhaka am Bangladesch koumen engem leschte Bilan no op d'mannst 70 Persounen duerch e Feier ëm d'Liewen.

D'Feier war wéi et ausgesäit um Rez-de-chaussée vun engem 4-stäckege Gebai an der Alstad ausgebrach, an deem Chemikalie gelagert goufen. Et huet sech du séier op d'Nopeschhaiser ausgebreet.





Iwwer 40 Persoune koume mat Blessuren an d'Spideeler. D'Rettungsdéngschter sinn ëmmer nach am Asaz.