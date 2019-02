D'Initiativ soll nach dës Woch era gereecht ginn.



Am Representantenhaus, wou d'Demokraten an der Majoritéit sinn, dierft se duerchkommen. Am Senat allerdéngs net. Et ass souwisou dermadder ze rechnen, datt den Donald Trump säi Veto géing aleeën.



16 US-Staaten hunn eng Plainte géint den Noutstand gemaach. Mat deem Noutstand un der Südgrenz vun den USA wëll den Donald Trump seng Pläng viru bréngen, fir eng Mauer un der mexikanescher Grenz ze bauen.