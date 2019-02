Tëscht 2013 an 2017 sinn an der Moyenne 234,4 Mënschen am Fluchverkéier pro Joer ëmkomm.

523 Persoune sinn d'lescht Joer bei Accidenter mat Fligeren ëm d'Liewe komm. Domadder war zejoert eent vun den onsécherste Jore, wann een op déi lescht 5 kuckt. Dat huet den internationale Verband vun den Airlines matgedeelt. Tëscht 2013 an 2017 wieren pro Joer an der Moyenne 234,4 Persoune bei Fligeraccidenter gestuerwen. Trotzdeem géif d'Fléien nach ëmmer déi sécherste Mobilitéitsform sinn.



Ee Passagéier kéint 241 Joer all Dag fléien, ier en an een déidlechen Accident an der Loft verwéckelt wier, esou de Chef vum Verband. Deen och ënnerstrach huet, datt zejoert ronn 4,3 Milliarde Mënschen transportéiert goufen.



46,1 Millioune Flich hätt ee gezielt. 62 Mol wier et zu engem Accident komm, 11 Mol wieren dobäi Mënschen ëm d'Liewe komm.