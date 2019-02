D'Greta Thunberg bei der Demonstratioun zu Bréissel. © AFP

Schonn déi lescht Woch en Donneschdeg waren 11.000 Jonker zu Bréissel op d'Strooss gaangen, fir géint d'Klimapolitik ze demonstréieren.



Dësen Donneschdeg huet och d'Greta Thunberg mat demonstréieren. D'Schwedin vu 16 Joer war op der COP24 zu Kattowitz a Polen opgefall, wéi si am Dezember zejoert do hir emotional Ried gehalen hat. Zanterhier ass si d'Symbol vun de Jonke ginn, déi sech fir de Klimaschutz asetzen.

Vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker gëtt et iwwerdeems vill Luef fir d'Demonstratioune vun de Jugendlechen. An de leschte Joren hätt hien dacks bedauert, datt jonk Leit sech net méi géife fir eppes asetzen. Dofir géif hien d'Protester luewen, an an den Aktioune sech selwer erkennen, wéi hie jonk war.



Den 22. Februar ass dann eng weider Manifestatioun vun Youth for Climate geplangt, dëst Kéier zu Paräis. Och hei gëtt d'Greta Thunberg erwaart an et solle Schüler aus ënner anerem Lëtzebuerg, Däitschland, Frankräich, Schwäiz, Schweden an der Belsch dobäi sinn.