© RTL-Archiv

20 Joer no der Lawine-Katastroph an Tirol / Rep. J.-M. Sturm



Lawine-Katastrophe an Tirol (23.02.2019) De Reportage vu virun 20 Joer.

Am schroosten hat et d'Uertschaft Galtür getraff. Elleng do sinn 31 Leit ëmkomm, wéi tëscht 160.000 an 300.000 Tonne Schnéi mat iwwer 300 Kilometer d'Stonn erof koumen. Ënnert den Affer waren och 12 Kanner.De Schnéi gouf bis zu 100 Meter an d'Luucht gedriwwen. D'Lawin hat ëm déi 400 Meter Breet. Se koum Nomëttes géint 16 Auer. Haiser goufen ewech gerappt. Se goufen ënner enger Schnéimass vun 8 Meter wuertwiertlech zermalmt.Den Alarm gouf kuerz drop ausgeléist. Wéinst dem Schnéistuerm konnten awer quasi keng Helikoptere geschéckt ginn.Am Nopeschduerf Valzur hat den Dag drop eng aner grouss Lawin 7 Mënschen an den Dout gerappt.An Tirol hat et deemools 4 Woche quasi um Stéck därmoosse geschneit, dass 130.000 Leit vun der Baussewelt ofgeschnidde waren, dorënner och e sëlleche Lëtzebuerger Touristen, déi mam Helikopter ausgeflu goufen, well d'Stroossen duerch Lawinen oder wéinst weiderer Lawinegefor gespaart waren.RTL hat deemools de Jeannot Ries fir Radio an Télé Lëtzebuerg an d'Katastrophegéigend geschéckt.Deemools waren 18.000 Leit mat Helikopteren ausgeflu ginn. Dorënner 240 betraffe Lëtzebuerger.