E Fliger mat Hëllefsgidder aus den USA um Fluchhafe vu Cucuta a Kolumbien, eng Stad direkt un der venezuelanescher Grenz. © AFP (Archiv)

Am Venezuela ass de selwer ernannten Iwwergangspresident Juan Guaidó en Donneschdeg mat engem Convoi un déi kolumbianesch Grenz gefuer, fir auslännesch Hëllefsliwwerungen an d'Land ze loossen. Begleet gëtt hie vun Deputéierte vun der Oppositioun. Déi humanitär Hëllef war Deel vum Muechtkampf tëscht dem Guaidó an dem President Nicolas Maduro ginn. Dësen hat d'Hëllefsgidder bis ewell a Kolumbien blockéiere gelooss, well dës aus den USA kommen. De Maduro hält d'Hëllef fir e Virwand an Täuschungsmanöver vun den USA fir eng Militärinterventioun ze preparéieren.

Iwwerdeems huet den aktuelle President Maduro annoncéiert, d'Grenz zu Brasilien wëllen zouzemaachen. Hie wëll domadder verhënneren, datt iwwert een anere Wee d'Hëllefsgidder aus den USA an d'Land kommen. Dës Spär gëllt vun en Donneschdeg den Owend 20 Auer Lokalzäit un.



Da reagéiert awer och Air France op déi onstabil politesch Situatioun am Land. Op d'mannst bis e Méindeg wäert keng Maschinn vun der franséischer Airline an d'Haapstad Caracas fléien, betraff sinn dovunner ënner anerem Direktverbindungen. Als Erklärung huet et vun Air France geheescht, datt sech d'Lag am Land an de leschte Wochen ëmmer méi zougespëtzt huet.