© Widipedia.org

De Mann wier mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloe ginn an dono mam Kapp op de Boden opgeschloen. Hien hätt en "Schädel-Hirn-Trauma" a schwieft aktuell a Liewensgefor. Dat huet Manchester City confirméiert. De Club géif mat der däitscher an englescher Police zesummeschaffen, fir de Fall opzeklären.Verschidde Membere vum Veräin sinn och extra an Däitschland bliwwen, fir der Famill vum Fan ze hëllefen.Déi däitsch Police huet schonn eng Mordkommissioun gegrënnt an ass elo op der Sich no Zeien vum Virfall, dee sech op der Promenade virum Gäschteblog zougedroen huet. Weider gëtt och scho Videomaterial ausgewäert.