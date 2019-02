Am US-Bundesstaat North Carolina mussen d'Bierger nach eemol fir e Setz am Representantenhaus wiele goen.

Hannergrond si wuel Manipulatioune mat Bréifwalen, fir dem Republikaner Mark Harris eng Victoire z'erméiglechen.E Mataarbechter vum Harris, deen am November just ganz knapp gewonnen hat, soll onéierlech Methode benotzt hunn, fir dass den Harris gewielt gëtt.De Politiker selwer huet elo bei enger Unhéierung gesot, dass all d'Viraussetzungen géinge stëmmen, fir eng Widderhuelung vun de Walen ze lancéieren.