D'Ufro koum vun der vietnamesescher Regierung, en Vue vum Sommet tëscht dem Donald Trump an dem Kim Jong Un de 27.an 28. Februar zu Hanoi.

De Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen huet zum Beispill d'Reesverbuet fir nordkoreanesch Regierungsvertrieder annuléiert, fir dass si ouni Problemer op Hanoi am Vietnam reese kënnen. Och verschidde finanziell Sanktioune goufen temporär fir d'Delegatioun vu Pjöngjang opgehuewen, sou heescht et vun Diplomaten.Et war iwwregens déi vietnamesesch Regierung, déi ëm dëse Schrëtt gebieden huet a kee vun de 15 Memberen am Sécherheetsrot huet sech dogéint ausgeschwat.