De Beamten zu Mäerzeg (D) ass e Mann an d'Netz gaangen, deen däitlech méi séier war, wéi déi erlaabten 80. Mat 112 war de Mann mam Mercedes mat Lëtzebuerger Placken ënnerwee, wéi d'Police hie geblëtzt huet.Du gouf et awer méi aussergewéinlech fir d'Beamten. De Mann mam deieren Auto an, wéi déi däitsch Press schreift, enger deierer Rolex-Auer, huet de Beamten einfach esou en 100 Euro Schäin dohinner gehalen, fir d'Strof ze bezuelen. Dëst geet an Däitschland awer net duer, well fir esou eng Geschwindegkeet muss ee mat 190 Euro bal dat duebelt bezuelen.E weideren Automobilist aus Lëtzebuerg huet et du bei enger Pabeierskontroll bei Weiler (D), kuerz viru Mäerzeg, erwëscht. Beim Mann am Auto goufe Droge fonnt, esou datt hie säi Gefier huet misse stoe loossen an eng Strof vun 900 Euro huet misse bezuelen. D'Fra huet hire Mann du misste siche kommen, präziséiert d'Bildzeitung.