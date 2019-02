En Donneschdeg kuerz no 14 Auer gouf en Hond tëscht Hüttingen an Erdorf vun enger Regionalbunn erfaasst.

Trotzt enger Vollbremsung war et net duergaangen, fir de Mupp net ze paken ze kréien, esou datt d'Déier getraff an uerg blesséiert gouf. D'Beamten, déi op d'Plaz koumen, konnte feststellen, datt d'Déier ganz uerg um Réck blesséiert gouf. Mat engem Schoss aus der Déngschtwaff gouf den Hond vu sengem Leiden erléist.Den Hond war schonn e puer Mol an de leschte Woche ronderëm d'Streck gesi ginn, konnt awer ni agefaange ginn.Am Zuch koum duerch d'Bremse keng Persoun zu Schued a géint 15 Auer konnt d'Streck nees opgemaach ginn.