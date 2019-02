Eng Fra wier e Sonnde gestuerwen, nodeems si mat hirem Mann an hirem Bouf am Restaurant vum Stärekach Bernd Knöller giess hatt.

Den däitsche Stärekach Bernd Knöller muss sech wahrscheinlech veräntwerten, well eng Fra no engem Besuch a sengem Stäre-Restaurant ("Riff") zu Valencia a Spuenien gestuerwen ass.

Een Untersuchungsriichter hätt sech der Affär ugeholl, heescht et vum zoustännege Geriicht. D'Fra wier e Sonnde gestuerwen, nodeems si mat hirem Mann an hirem Bouf do giess hat. D'Kand an de Mann haten eng Liewensmëttelvergëftung.

Wéi et weider geheescht huet, wiere 70 Gäscht, déi iwwert 3 Deeg laang am Michelin Restaurant giess hätten, befrot ginn, 29 dovunner hätten uginn nom Besuch och ënnert Symptomer vun enger Liewensmëttelvergëftung gelidden ze hunn. Deene Meeschten war et just iwwel.