Virun 10 Joer war zu Köln d'Staatsarchiv an e Koup gefall. D'Archiv war eent vun de wäertvollsten an Däitschland.

© AFP

Nach 30 Joer laang dierft et daueren, bis d'Dokumenter aus dem Kölner Staatsarchiv, dat virun 10 Joer an e Coup gefall ass, traitéiert sinn. Dat huet um Freideg d'Stad Köln annoncéiert, eng Woch ier un d'Katastrophe vun 2009 erënnert gëtt. De Moment wiere ronn 9.000 beschiedegt Dokumenter komplett restauréiert ginn.

Am ganzen hätt d'Ongléck Käschten an Héicht vun 1,33 Milliarden Euro mat sech bruecht, d'Stad Köln wëll déi Sue vun den Entreprisen zeréckkréien, déi ënnert dem Buedem un engem Metro-Tracé am Gaange waren, ze schaffen. Den 3. Mäerz 2009, war de Buedem ënnert dem Archiv wärend deenen ënnerierdeschen Aarbechten ewech gebrach. Zwee weider Haiser goufe mat gerappt. Zwou Persounen haten d'Ongléck net iwwerlieft.