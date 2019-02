© AFP (Archiv)

2,7 Millioune Bierger hunn zanter 2015 de Venezuela verlooss. D'lescht Joer wieren an der Moyenne pro Dag 5.000 Bierger aus dem Venezuela geflücht.



D'Situatioun am Land ass zanter Joren ugespaant an huet sech an de leschte Wochen ëmmer weider verschlëmmert. De Muechtkampf am Venezuela huet sech och weider zougespëtzt. Den oppositionelle Parlamentspresident Juan Guaido hat sech am Januar no de Masseprotester géint de lénksnationalistesche Staatschef Nicolas Maduro zum Interimspresident vum Land proklaméiert. Zanterhier ginn et ëmmer nees Protester am Land an d'Grenze sinn deels zou an et gëtt verhënnert, datt Hëllefsgidder era kommen.



