© @Antysyst Twitter

Net nëmmen d'Faarwen an den Design, ma och de Col vum Hiem erënneren un d'Kleedung, déi d'Prisonéier an de Konzentratiounslagere vun den Nazien unhaten. D'Noriicht gouf vum polneschen Noriichteportal "Prawdaobiektywna" opgegraff a vill Leit hunn an de soziale Medien op dëse Fauxpas reagéiert.Lidl selwer weist all Zesummenhang zeréck. Et wier en Design, deen een un Hand vun den Trends ausgewielt hätt. Et géif d'Hiemer fir d'Dammen an 11 verschiddenen Designs ginn. Donieft wiere blo-wäiss gesträiften Hiemer grad an der Branche vun de Businesskleeder scho méi laang en Trend, dee vu Coco Chanel beaflosst gouf.