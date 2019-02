Den aktuelle Muechtkampf tëscht dem Interimspresident an dem Staatschef Maduro geet an déi nächste Ronn.

Hëllefsgidder, déi a Kolumbien blockéiert sinn. © AFP

Virun der geplangter Liwwerung vun Hëllefsgidder huet d'Regierung am Venezuela d'Grenz zu Kolumbien zum Deel zoumaache gelooss. De Vizepresident Rodriguez huet via Twitter matgedeelt, datt dëst eng temporär Decisioun wier. Grond wier eng Menace vun der kolumbianescher Regierung géint d'Souveränitéit vu Venezuela. D'USA haten d'Militär viru Gewaltattacke gewarnt.D'humanitär Hëllef ass zum Spillball am Muechtkampf tëscht dem Interimspresident Guaido am Staatschef Maduro ginn. De Nicolas Maduor gesäit d'Liwwerungen als Virwand, fir eng Invasioun vun den USA. Och a Brasilien stinn 200 Tonnen Hëllefsgidder bereet, mä och déi Grenz huet de Maduro späre gelooss.