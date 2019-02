A Walziedel am Nigeria. © AFP

Am Nigeria sinn um Samschdeg mat enger Woch Verspéidung d'Presidentschafts- an d'Parlamentswalen ugaangen. Den aktuelle President Muhammadu Buhari kandidéiert fir eng weider Amtszäit. Stäerkste Géigner dierft wuel de Vizepresident Atiku Abubakar ginn. Alles an allem trieden iwwer 7 Kandidaten un. Walberechtegt sinn 84 Milliounen Nigerianer, d'Resultater solle fréistens e Méindeg virleien.Kuerz éier d'Wale lassgaange sinn, koum et schonn zu éischten Tëschefäll. Quelle schwätze vun e puer Explosiounen an der Stad Maidugori, wou d'Terroristemiliz Boko Haram ëmmer erëm aktiv ass.