Hir eegen 13 Kanner hu si jorelaang agespaart, mësshandelt an och gefoltert. Elo huet d'Koppel aus dem kaliforneschen Perris hir Dot zouginn. Erkläert hu se hiert Verhalen allerdéngs net.



D'Police hat déi schrecklech Situatioun am Januar zejoert op en Enn bruecht, nodeems déi deemools 17 Joer al Duechter sech selwer befreie konnt an d'Police geruff huet. D'Kanner waren all staark ënnererniert, dofir ass d'Police ufangs dovun ausgaangen, datt se all mannerjäreg wieren. Spéider huet sech allerdéngs erausgestallt datt 7 vun hinne schonn erwuesse waren.