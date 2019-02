© AFP (Archiv)

D'Uklo bezitt sech op 10 Fäll, déi all tëscht de Joren 1998 an 2010 solle passéiert sinn. Zu deem Zäitpunkt sollen Dräi vu sengen Affer och nach mannerjäreg gewiescht sinn, dat am Alter tëscht 13 a 16 Joer.D'Chicago Tribune hat publizéiert, datt den 52 Joer ale Museker vun der Police géif gesicht ginn. De Sänger hat sech dowéinst nach e Freideg den Owend den Autoritéiten zu Chicago gestallt an e Samschdeg de Moien ass e Rendezvous beim Untersuchungsriichter geplangt, huet d'US-Tëleeschaine CBS gemellt.Et soll donieft och nach e Video existéieren, wat de Museker ebe beim Sex mat engem mannerjärege Meedche weist. Dat huet de Star-Affekot Michael Avenatti bekannt ginn. Dobäi huet hien och gesot, datt elo den Dag vun der Ofrechnung fir den R. Kelly géif kommen, nodeem dësen déi lescht 25 Joer Meedercher Mëssbraucht hunn.De Museker selwer weist d'Virwërf zeréck. Säin Affekot Steve Greenberg huet erkläert, datt de Museker nees wäert rehabilitéiert ginn an hie wier och der Meenung, datt déi Frae géife léien. En Donneschdeg haten 2 Fraen, haut 39 a 40 Joer al, den R. Kelly beschëllegt, mat hinne Sex gehat ze hunn. Si hätten de Museker no engem Concert kenne geléiert an hien hätt hinne proposéiert, fir mateneen ze schlofen. D'Fraen haten deemools en Alter vu 15 a 16 Joer.Den US-Sender "Lifetime" hat dann och am Januar eng Dokumentatioun gewisen, wou et ëm dëst Thema gaangen ass. Der Dokumentatioun no soll de Museker verschidde Frae wéi Sexsklavinne behandelt hunn.Säi Plattelabel RCA huet och scho Konsequenze gezunn an d'Zesummenaarbecht mam Museker gekënnegt.Sollt d'Geriicht d'Virwërf als richteg Unerkennen, kéint de Museker de Recht vu sengem Liewen an de Prisong goen, wann d'Riichter d'Héchststrof vu 70 Joer géife festleeën.