Ech gesinn wéi d’Leit sech wärend de Gespréicher veränneren, si gi sech de grousse Problemer an der Kierch bewosst an ech mengen, datt sech eppes verännere wäert. Ech weess net ob dës Konferenz grouss Changementer mat sech bréngt, mee jiddefalls beweegt sech eppes an doriwwer sinn ech frou, sou de Lëtzebuerger Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich géigeniwwer der Noriichtenagence Reuters.



Dokumenter, déi schlëmm Doten dokumentéiert hunn, a déi déi Responsabel hätten nenne kënnen, goufen zerstéiert oder guer net opgestallt. Domadder hätt déi kierchlech Verwaltung ee grousse Feeler gemaach, dat sot e Samschdeg de Moien op der Anti-Mëssbrauchs-Konferenz den däitsche Kardinol Reinhard Marx. Esou wiere Prozesser a Prozeduren net agehal oder ofgebrach ginn, esou d’Kritik vum Marx.



Nach bis e Sonndeg dauert d'Konferenz am Vatikan. Scho fir den Optakt vum Sommet hat de Pontifex François annoncéiert, konkret an efficace Mesurë géint de Mëssbrauch z’envisagéieren.



