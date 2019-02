Duerch eng Lawin ass an Tirol an der Géigend vu Ruette e Samschdeg op d'mannst eng Persoun gestuerwen an eng blesséiert ginn.

© lm

Un der däitsch-éisträichescher Grenz koum et e Samschdeg de Mëtteg zu engem déidlechen Accident. Eng Lawin hat 6 Leit ënnert sech begruewen hunn. Véier konnten der lieweg gerett ginn, ma fir eng Persoun koum all Hëllef ze spéit. No enger weiderer Persoun gëtt nach gesicht.D'Lawinegefor loung e Samschdeg am Gebitt bei 2 vu 5.