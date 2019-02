Par Rapport vun 2017 sinn dat leschte Joer méi Zivilisten am Afghanistan ëmkomm.

© AFP (Archiv)

D'Zuel vun den zivillen Affer am Afghanistan huet zejoert en neien Héchststand erreecht. 2018 goufe bei Attacken iwwer 3.800 Zivilisten ëmbruecht a ronn 7.200 weiderer blesséiert , dat deelt d'UN-Missioun am Afghanistan an den UN Mënscherechtsbüro um Sonndeg mat. Dat sinn 11% méi wéi nach 2017.