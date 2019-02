E Méindeg ginn d'Resultater vun de Walen am Nigeria erwaart. Et gëtt awer och Gefaart, datt e knappt Resultat Onroue kéint matsechbréngen.

© AFP

Mat enger Woch Verspéidung hunn d'Nigerianer hire President gewielt. Erwaart gëtt sech e knappt Resultat tëscht dem aktuelle President Buhari a sengem Erausfuerderer Abubakar.



D'Wieler hunn héich Erwaardungen un de Gewënner. Bildung, Sécherheet an Aarbechtsplazen sinn déi Themen, op deenen d'Leit hoffen, datt et e Fortschrëtt wäert ginn.



D'Suerg ass grouss, datt et zu Onrouen a Gewalt kënnt, virun allem wann d'Resultat knapp ausfalen géing. Mat de Resultater gëtt fréistens e Méindeg gerechent.