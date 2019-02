© AFP (Archiv)

D'Fra koum zu Ilmenau vum Akafen a wollt fortfueren. Well hir Spigel awer ugelaf waren, ass si nach eng Kéier erausgeklommen, fir se propper ze maachen. Well si awer schonn de Réckgank agemaach an d'Handbrems geléist hat, ass den Auto no hanne gerullt, wéi si de Fouss vun der Brems geholl huet. Wéi d'Fra du vun der Autosdier getraff gouf, ass d'Fra gefall an den Auto ass hier iwwert d'Been gefuer. Dobäi gouf si uerg verwonnt.