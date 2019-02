Am Handelssträit mat China huet den US President Trump den Delai, deen den 1. Mäerz ausgelaf wier, verlängert.

Op Twitter huet hien e Sonndeg vun decisive Fortschrëtt an den Handelsgespréicher mat Peking geschwat, ënnert anerem wat den Transfert vun Technologien oder nach Währungsfroen oder Agrargidder betreffen. Wéinst dëse ganz produktive Gespréicher géif hien den Delai reportéieren.



Wann d'Frist bis ofgelaf ass, sollen d'Taxen op chinesesche Wueren drastesch erhéicht ginn, sollt bis dohinner keen Accord erreecht sinn. En neien Datum huet den amerikanesche President net genannt. Sollten et weider Fortschrëtter ginn, wéilt hie wärend engem Sommet mam chinesesche Staatschef Xi Jingping en Accord ënnerschreiwen.



Den Donald Trump huet sech optimistesch gewisen, dass een am Laf vun dëser Woch oder an den nächsten zwou Wochen gutt Nouvellen hätt. D'USA a China stiechen zanter engem Joer am Handelskonflikt an hunn sech géigesäiteg mat massiven Taxen bestrooft.