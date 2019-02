Do virdrun warnt den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Menacéiert wieren zum Beispill déi kritesch Infrastrukturen, d'Energieversuergung, de Finanzsecteur, Spideeler an demokratesch Institutiounen. Dat sot hien an engem Interview mat den Zeitungen vun der Funke Mediengruppe. Et hätt ee scho vill Attacken erlieft. D'NATO hätt dowéinst decidéiert, dass och Cyberattacken de sougenannte Bündnisfall kënnen ausléisen, dat heescht, dass ee Land engem anere muss hëllefen am Fall vu sou enger Attack.