Den Edward Hardeman mécht den Herbizid Glyphosat fir seng Kriibskrankheet responsabel. Den Ausgang vum Prozess kéint decisive sinn fir dausende vu weidere Plainte géint Monsanto, déi amerikanesch Duechtergesellschaft vu Bayer. Am August zejoert war Monsanto an enger anerer Affär dozou condamnéiert ginn Schuedenersatz ze bezuelen. Bayer war doropshin an Appell gaangen. Am ganze sinn iwwer 9.300 Plainten vu Kriibskranke Patienten bei amerikanesche Geriichter deposéiert ginn. D'Plainte vum Edward Hardeman ass déi éischt vun där Zort iwwert déi viru Geriicht verhandelt gëtt.