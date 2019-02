D'Stad Simi Valley an de Craig Coley hu sech op ee Schuedenersatz an Héicht vun 21 Milliounen US Dollar gëeenegt. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, konnt sou ee Prozess evitéiert ginn.



De Mann war wéinst engem duebele Mord u senger 24 Joer aler Ex-Frëndin an där hirem 4 Joer ale Jong am Joer 1978 zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof veruerteelt ginn. Hien huet ëmmer nees betount onschëlleg ze sinn. En DNA-Test huet schlussendlech erginn, dass dee betraffene Mann net fir des Dot responsabel war.