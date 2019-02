Lëtzebuerg ass op dëser Konferenz duerch den Ausseminister Jean Asselborn vertrueden.



No Donnéeë vun de Vereenten Natiounen ass de Jemen am Ablack mat där schlëmmster humanitärer Kris weltwäit konfrontéiert. Dëst Joer wiere bal 4 Milliarden Euro néideg, ënnert anerem fir Liewensmëttel, Drénkwaasser a Medikamenter. Ronn 14 Millioune Leit leiden ënnert enger akuter Hongersnout. Der Kannerrechtsorganisatioun Save the Children no, riskéieren den Ament ronn 120.000 Kanner ze erhéngeren.



Am Jemen dominéiert zanter 2015 e Krich tëscht den Truppe vum President Hadi, déi vu Saudi-Arabien an aneren arabesche Staaten ënnerstëtzt ginn, an den Huthi-Rebellen, hannert deenen den Iran steet. No Informatioune vun de Vereenten Natioune koumen am Laf vun dësem Konflikt schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewen, ënnert hinnen Dausende vun Zivilisten. ONGe schwätze vun enger wäit méi héijer Zuel vun Doudesaffer.