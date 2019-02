E Mëttwoch an en Donneschdeg si fir den Donald Trump Entrevuë mam Ausseminister vum Vietnam, souwéi dem President an dem Premierminister geplangt.Aktuell ass och den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un op Visitt am Vietnam. Hie koum en Dënschdeg de Moien eiser Zäit un a soll den Donald Trump an den nächsten 2 Deeg fir Gespréicher gesinn.Ee geneeën Zäitplang fir de geplangte Sommet, den d'Wäisst Haus fir e Mëttwoch an en Donneschdeg annoncéiert huet, ass nach net bekannt.