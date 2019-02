Hie géif sech dofir entschëllegen, dass hien net méi an der Lag wier säi Mandat weider ze exekutéieren, sou de Politiker. De Récktrëtt misst allerdéngs nach vum President Ruhani acceptéiert ginn, wat awer net de Fall ass. De Sarif hätt bis ewell seng Aarbecht exemplaresch gemaach, a soll dat och weider maachen, huet et an der Nuecht op en Dënschdeg aus dem iranesche Presidentepalais geheescht. Deemno géif de Ruhani och dëse Récktrëtt net acceptéieren. De Sarif ass zanter 2013 Ausseminister vum Iran an hat eng decisive Roll gespillt wat d'Atomofkommes aus dem Joer 2015 betrëfft.