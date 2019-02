Dee 77 Joer ale Mann gouf schonn am Dezember vun engem Geriicht zu Melbourne fir schëlleg gesprach, sech an den 1990er Joren un zwee Jongen vun deemools 12 respektiv 13 Joer vergaangen ze hunn. Dee Geeschtleche war zu dem Zäitpunkt Äerzbëschof vu Melbourne.



Dat geneet Strofmooss muss nach festgeluecht ginn. Dem Kardinol dreeën am ganze bis zu 50 Joer Prisong. Iwwert seng Affekoten huet hien nach eemol all d'Virwërf zeréckgewisen. D'Uerteel war bis ewell zeréck behale ginn. D'Noriichtespär gouf awer um Dënschdeg opgehuewen.