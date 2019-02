Déi franséisch Justiz huet d'Enquête gestoppt. Wéi et vum zoustännege Parquet heescht, hätten d'Virwërf net kënnen nogewise ginn.



Eng Actrice hat dem Besson am Mee Vergewaltegung reprochéiert an eng Plainte gemaach. Am Summer hat si de Regisseur dunn op en neits ugeklot. De Luc Besson hat d'Virwërf ëmmer nees zeréck gewisen. E Méindeg den Owend gouf iwwerdeems bekannt, dass d'Police mat engem weidere Fall vu sexueller Belästegung chargéiert gouf. Detailer goufen awer keng genannt.