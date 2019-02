No Donnéeë vun de Vereenten Natiounen ass de Jemen am Ablack mat där schlëmmster humanitärer Kris weltwäit konfrontéiert.



Op der Hëllefskonferenz um Dënschdeg zu Genève sollen iwwer 4 Milliarden US-Dollar gesammelt ginn.

Lëtzebuerg ass op dëser Konferenz duerch den Ausseminister Jean Asselborn vertrueden.



Der Kannerrechtsorganisatioun Save the Children no riskéieren den Ament, ronn 120.000 Kanner ze erhéngeren.



Am Jemen dominéiert zanter 2015 e Krich tëscht den Truppe vum President Hadi, déi vu Saudi-Arabien an aneren arabesche Staaten ënnerstëtzt ginn, an den Huthi-Rebellen, hannert deenen den Iran steet. No Informatioune vun de Vereenten Natioune koumen am Laf vun dësem Konflikt schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewen, ënnert hinnen Dausende vun Zivilisten. ONGe schwätze vun enger wäit méi héijer Zuel vun Doudesaffer.



D'Infrastrukturen uechter d'Land goufen an de leschte Joren duerch de Biergerkrich zerstéiert, ëmmer erëm gi Schoulen a Spideeler duerch Loftattacke getraff. Zejoert huet sech d'Situatioun fir Millioune Mënschen donieft verschäerft wéinst dem Ausbroch vu Cholera.



D'Vereenten Natioune brauchen dëst Joer also 3,7 Milliounen Euro fir de Jemen - esou vill wéi fir keen anert Land. D'Erwaardunge vun Unicef un d'Konferenz zu Genève si grouss, betount de Paul Heber vun Unicef Lëtzebuerg:



"Net just fir eis ass et wichteg, Accès zu de Kanner ze kréien, wat e ganz grousse Problem am Jemen ass. Et ass esou, datt d'Hëllef-Korridore vun deene vill geschwat gëtt eigentlech praktesch net bestinn, et also schwéier, un d'Kanner ze kommen. An et dierf een net vergiessen, datt et e grousst Land ass. Mir hunn z.B aktuell 1,2 Millioune Kanner, déi nach ëmmer an 31 aktive Konflikt-Zone bannent dem Land liewen. A soulaang et déi ginn, wäert et schwéier sinn, un d'Kanner ze kommen."



Eleng d'Unicef brauch de Moment 542 Milliounen Dollar. Eng extrem héich Zomm, déi ënnert anerem gebraucht gëtt, fir d'Leit mat Iessen a propperem Waasser ze versuergen. Awer och fir d'Schoulen oprecht ze erhalen. All Dag stierwen am Duerchschnëtt 8 Kanner am Jemen.



"Dowéinst muss elo iergendwann en Enn vun den Hostilitéite kommen, well mer zanter dem Ufank vun der Kris an den Dausenden an Dausende vu Kanner, déi hiert Liewen do verluer hunn. Dat kann an dierf esou net weidergoen!", esou de Paul Herber nach.



E Problem wier och, datt an der Ëffentlechkeet net ëmmer genuch iwwert d'Kris am Jemen geschwat gëtt:



"Et ass beängschtegend, wa mer elo schonn erëm vun enger méi grousser Kris schwätze wéi virdrun, wa mer wëssen, datt d'Syrien-Kris gigantesch ass, d'Kris an der zentralafrikanescher Republik gigantesch ass, an elo schwätze mer erëm vun der nächster, déi dat erëm iwwertrëfft. Dat heescht et ass en Niveau vu Gewalt, deen d'Kanner all Dag do mussen iwwerliewen, deen erschreckend héich ass. Et ass onbeschreiflech."



Déi international Communautéit wier elo gefuerdert, fir dem Jemen eng Zukunftschance ze ginn, am dem Paul Heber no dierft keng Zäit méi verluer goen.