Als Erklärung hunn d'Riichter vum Europäesche Geriichtshaff uginn, datt de Bio-Siegel bei de Keefer fir Vertraue soll suergen, datt hir Produiten ekologeschen a biologesch produzéiert goufen. D'Leit missten och sécher sinn, datt d'Fleesch ënnert den héchste Moossname vum Déiereschutz hiergestallt gouf, sou d'Riichter um Kierchbierg. Rituellt Schluechten dogéint géif dës Moossnamen eben net erfëllen. D'Praxis ass an der EU erlaabt, fir d'Reliounsfräiheet ze garantéieren.Eng franséisch Déiereschutzorganisatioun hat geklot, well fir Fleesch, dat als "Halal" gekennzeechent gouf, Reklamm mat "ökologeschem a biologeschem Ubau" gemaach gouf. Dat franséischt Verwaltungsgeriicht hat keen Uerteel geholl an et op den Europäesche Geriichtshaff weiderginn.Dës Riichter hunn dunn decidéiert, datt no enger Veruerdnung vun der EU festgehale wier, datt d'Wuel vum Déier beim Biofleesch eng zentral Roll spillt. Duerch eng Déidung géif d'Déier nämlech vill manner Péng a Stress spieren. Beim rituelle Schluechte wier dat awer net de Fall.