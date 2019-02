An enger Kierch zu Dublin hunn Onéierlecher enger 800 Joer aler Mumie, engem Kräizritter, de Kapp erofgeschloen an dëse matgeholl.

© Wikipedia

Wärend dem Weekend gouf de Kapp an der Krypta vun der St. Michan's Church geklaut. Engem Guide war d'Verbriechen opgefall. Wéi hien e Méindeg de Moien d'Diere fir d'Visiteuren opspäre wollt, huet hie gesinn, datt d'Schlass opgebrach war. D'Police huet och kuerz drop d'Feele vum Kapp confirméiert.

© Wikipedia

"Ech si schockéiert, datt Leit an en alt Graf abriechen an hei stierflech Iwwerreschter vun de Leit, déi do begruewe sinn, klauen" sot den Äerzbëschof vun Dublin.Et ass awer net den éischten Tëschefall, well schonn 1996 d'Krypta vandaliséiert gouf. Elo misst een d'Krypta awer definitiv fir Visitten zoumaachen, esou de Bëschof weider.