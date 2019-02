© AFP-Archiv

Den Trump huet Nordkorea wirtschaftlech Entwécklung a Wuelstand an Aussiicht gestallt, sollt d'Land säin Arsenal un Atomwaffen a Rakéiten ofrëschten.Den Donald Trump an de Kim Jong Un solle sech um Mëttwoch eng éischte Kéier an der vietnamesescher Haaptstad gesinn. Geplangt ass an engem Hotel en 20 Minutte laangt Gespréich ënner véier Aen. Dono ass een Owendiessen am klenge Krees virgesinn a fir en Donneschdeg si weider Gespréicher geplangt.Et handelt sech ëm den zweete Sommet tëscht dem amerikanesche President an dem nordkoreanesche Staatschef. Eng éischte Kéier hate si sech am Juni zejoert zu Singapur gesinn an sech deemools op eng Denukleariséierung vun der koreanescher Hallefinsel gëeenegt. Konkret Schrëtt goufen dee Moment awer nach net festgeluecht.