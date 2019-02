Do virdrun haten d'Affekote vum Veruerteelten eng Demande zeréck gezunn, dass de Geeschtleche géint Kautioun kéint op fräiem Fouss bleiwen. Dee Betraffenen ass och net méi Finanzchef vum Vatikan. Dat huet de Spriecher vum Vatikan en Dënschdeg den Owend via Twitter confirméiert. Den Georges Pell souz zanter 2014 um drëttwichtegste Posten am Vatikan. D'Mandat dauert normalerweis 5 Joer. De Kardinol war awer schonn zanter enger Zäitche fräi gestallt.En Dënschdeg gouf bekannt, dass ee Geriicht an Australien dee 77 Joer alen Georges Pell schonn am Dezember fir schëlleg gesprach hat, sech an den 1990er Joren an der Kathedral vu Melbourne un zwee Jongen, déi am Chouer gesongen haten, vergaangen ze hunn. Him dreeë bis zu 50 Joer Prisong. Den 13. Mäerz soll dat geneet Strofmooss bekannt gemaach ginn.