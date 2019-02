Op d'mannst 7 Persoune si gestuerwen, wéi eng illegal Goldminn an Indonesien an de Koup gefall ass. 19 Biergleit konnte gerett ginn.

Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, sinn duerch déi onstabil Buedemkonditiounen op eemol Poutren, déi d'Minn gestäipt hunn, ewech gebrach. Bis zu 60 Persoune solle verschott gi sinn. An Indonesien ginn et eng sëlleche Goldminnen déi net autoriséiert sinn. Sécherheetsstandarde ginn et quasi keng.