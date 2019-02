© AFP

Eleng 13.000 duerch Emissiounen aus dem Trafic. Däitschland kënnt domat weltwäit op déi 4. Plaz. Just a China, Indien an an den USA stierwen all Joer nach méi Leit un de Suitte vu Krankheeten, déi duerch Ozon a renge Stëbs ausgeléist goufen.



Stuttgart, Köln a Berlin gehéieren zu den Top Ten vun de Stied weltwäit mam heegsten Taux vu Stierffäll duerch d'Loftverschmotzung.



Den "International Council of Clean Transportation" hält fest, ee vun de wichtegste Grënn den héijen Undeel un Dieselautoen ass. Bei dëser Etüd huet den ICCT, deen eng decisiv Roll bei der Revelatioun vum Dieselskandal gespillt hat, mat Fuerscher vun der George Washington Universitéit an enger Uni aus Colorado zesummegeschafft.



Weltwäit sinn ongeféier 3,4 Millioune Leit fréizäiteg un allgemenger Loftverschmotzung gestuerwen. 385.000 Doudesfäll waren op d'Suitte vu rengem Stëbs an Ozon aus dem Verkéiersberäich Wéi nach aus der Etüd ervir geet, ginn duerch dës Stierffäll der Wirtschaft weltwäit all Joer knapp 860 Milliarden Dollar verluer.