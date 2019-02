Den hollännesche Finanzminister huet en Dënschdeg iwwerraschend bekannt ginn, dass d'Regierung Aktien am Wäert vu 680 Milliounen Euro kaf huet. Domat ass den hollännesche Staat am Besëtz vun 12,68 Prozent vum Kapital vun der Allianz tëscht der franséischer Fluchgesellschaft Air France an der hollännescher Airline KLM. Zil wier et, op en Undeel wéi de franséische Staat ze kommen, sou den hollännesche Finanzminister. Den Ament si 14,3 Prozent vun den Aktien vun Air France-KLM am Besëtz vum franséische Staat. Als Argument sot de Minister, dass seng Regierung wéilt an der Lag sinn déi zukünfteg Entwécklung vun Air France-KLM direkt ze beaflossen. Wichteg Decisiounen iwwert d'Strategie vu KLM géifen an tëscht ëmmer méi um Niveau vun Air France-KLM getraff ginn.



De franséische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire huet sech iwwerdeems iwwerrascht gewisen. Weder de Verwaltungsrot vun der Allianz, nach déi franséisch Regierung wieren iwwert dëse Schrëtt informéiert ginn, sou de Le Maire an der franséischer Wirtschaftszeitung "Les Echos".