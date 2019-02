Wéi et heescht, wier eng vun deenen zwou Maschinnen am pakistaneschen Deel vum Kaschmir erofgefall, déi aner am indeschen Deel. En indesche Pilot gouf vu Buedemtruppe festgeholl. E puer Stonne virdrun hat den Ausseministère vum Pakistan bekannt ginn, dass di pakistanesch Loftwaff iwwert déi faktesch Grenz ewech, Loftattacken duerchgefouert hätt. Et wéilt een domat säi Recht an de Wëllen sech selwer kënnen ze verdeedegen, demonstréieren. Et wéilt ee keng Eskalatioun, mä et wier ee preparéiert, heescht et aus dem pakistaneschen Ausseministère.