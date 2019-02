Géint 22.30 Auer koum et zu Maartel zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Camion, bei deem den Automobilist ëm d'Liewe komm ass.

© RTL-Archiv

Den Accident war am Ausgang vu Maartel a Richtung Arel, eng 100 Meter hannert der leschter Bensinsstatioun, wou et eriwwer geet an de Quartier "Saint-Nicolas". Dat mellt sudinfo.be.E Camion hat den Auto ze pake kritt. Den Auto ass um Daach leie bliwwen. D'Rettungsekippe vun Arel hunn nach probéiert de Chauffer vum Auto ze reaniméieren, ma all Hëllef koum ze spéit.