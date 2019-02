© AFP

Bei engem schwéieren Zuchongléck sinn op der Gare zu Kairo op d'mannst 20 Leit ëm d'Liewe komm an 40 verletzt ginn. Opname vun der Iwwerwaachungskamera weisen, wéi den Zuch um Mëttwoch de Moie mat voller Vitesse an d'Prellbéck um Enn vun de Schinne rennt. Kuerz drop gouf et eng Explosioun, déi e grousst Feier ausgeléist huet. De Brand war esou schlëmm, dass en och op de Quai iwwergaangen ass an en Deel vun der Gare schwéier beschiedegt huet.D'Police an d'Pompjeeë ware kuerz nom Ongléck op der Gare am Zentrum vu Kairo an hunn alles raume gelooss.D'Ursaach fir d'Ongléck ass nach onkloer. De Regierungschef Mustafa Madbuli huet ugekënnegt, dass all Verantwortlecher ferm bestrooft ginn. E puer Stonne méi spéit ass de Verkéiersminister Hischam Arafat vu sengem Poste zréckgetrueden.Egypten ass bekannt fir säin onsécheren Eisebunnsverkéier. Dat schlëmmsten Zuchongléck war am Joer 2002 bei engem Brand an engem voll besaten Zuch . Deemools sinn 370 Leit gestuerwen.