An den USA gëtt den Drock op den amerikanesche President Donald Trump ëmmer méi grouss.

Säi fréieren Affekot Michael Cohen sot virum US-Parlament, dass den Trump ee Rassist ass, dass hie litt, d'Leit bedréit a beduckst.Et goung ënnert anerem ëm ee geplangte Bauprojet vum Trump zu Moskau an d'Relatiounen tëscht sengem Walkampfteam a Russland.De Cohen sot, den Trump hätt him net ausdrécklech den Uerder gi virun der Enquêtëkommissioun vum amerikanesche Kongress ze léien. Hien hätt him awer op seng eegen Aart a Weis ze verstoe ginn, dass hie leie sollt.