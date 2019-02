Den zweeten Dag vum Sommet tëscht dem US President Donald Trump an dem nordkoreanesche Leader Kim Jong Un ass an déi decisive Phase gaangen.

Um Donneschdeg war et zu Hanoi am Vietnam d'Suite vun de Gespréicher, déi e Mëttwoch ugefaangen haten. Fir den Optakt sot den US President, dass hie mat Bléck op een Accord iwwert den nordkoreaneschen Atomprogramm näischt wéilt iwwert de Knéi briechen. Vitesse wier fir hien net sou wichteg, sou den Trump an engem Luxushotel. Succèsen géifen iwwert ee méi laangen Zäitraum realiséiert ginn. Wichteg wier, dass Nordkorea weiderhin op Atomwaffen- a Rakéitentester verzicht.Den Donald Trump huet donieft seng Ausso widderholl, dass Nordkorea eng grouss wirtschaftlech Zukunft hätt, wann d'Land op Atomwaffe verzicht. De Kim Jong Un sot iwwerdeems, dass hien éischter Skeptesch wier, wat de Sommet zu Hanoi ugeet. Hie géif awer säi Bescht maachen, fir ee gudden Accord ze fannen an huet vun engem exzellenten Dialog mam US President geschwat. Den nordkoreanesche Leader huet donieft d'Ouverture vun engem sougenannte Verbindungsbüro a sengem Land an d'Diskussioun bruecht. Sou ee Büro huet net dee selwechte Statut wéi eng Ambassade, wier awer ee weidere Schrëtt fir d'Relatiounen tëscht Washington a Pjöngjang ze normaliséieren.