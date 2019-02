Bis ewell gouf just kontrolléiert, ob de Keefer schonn eemol virbestrooft war, wa si hir Waff an engem Geschäft kaf hunn. Bei privaten Online-Verkeefer oder op Waffe-Foiren war dat net de Fall.



D'Gesetzpropositioun huet d'Representantenhaus mat enger klorer Majoritéit vun 240 zu 190 Stëmme passéiert. Allerdéngs gëllt et als onwahrscheinlech, dass d'Gesetz och am republikanesche Senat eng Majoritéit kritt.