E Passagéier mat gefälschtem Sprengstoffrimm ass d'lescht Joer den 1. Oktober ouni Weideres duerch d'Sécherheetskontroll um Fluchhafen zu Bréissel komm, dat schreift d'Zeitung "Het Laatste Nieuws"Dee mysteriéise Passagéier gëtt och an der Zeitung zitéiert. Hie seet de Sprengstoffrimm wier credibel gewiescht, mat Kabelen an Zünder. Wéi hien duerchsicht gi wier, hätt hie gemaach, wéi wann hien en auslännesche Passagéier wier a keen Hollännesch kéint.Hien huet de Sécherheetsleit gesot, säin Equipement, hätt mat sengem Réckewéi ze dinn an zu senger grousser Iwwerraschung hätt hien doropshi kéinte viru reesen.De selwechten Dag behaapt de Passagéier wier hien nach zweemol duerch d'Kontrolle komm. Eng Kéier mat engem falsche Personalbadge an eng Kéier mat engem Messer.