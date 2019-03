Ee Spriecher vum Pentagon wollt sech net dozou äusseren an huet un d'Wäisst Haus verwisen.Den Donald Trump hat am Dezember annoncéiert, déi ronn 2.000 amerikanesch Zaldoten a Syrien ofzezéien. Hien hat seng Decisioun domat begrënnt, dass Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat eliminéiert wier. Méi spéit ass den Trump awer zeréck geruddert. An de leschte Wochen huet hien e puer drop higewisen, dass déi lescht Territoiren ënner Kontroll vum IS sou gutt wéi zeréck eruewert wieren.